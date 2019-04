Mannenbonden denken in ’t Harde na over ”volharding”

Als het over volharding gaat, moet het veel over Christus gaan, stelt ds. A. J. Mensink. „Volharding is een genadegave die we uit de doorboorde handen van Christus ontvangen.”

De hervormde predikant uit Elburg sprak zaterdag op de elfde mannenthemadag van de regio Noord in ’t Harde. De mannenthemadagen, die in vijf regio’s worden georganiseerd, zijn een initiatief van de hervormde en christelijke gereformeerde mannenbonden. Dit jaar is het landelijke thema ”Volhouden; kunst of gunst?” Ds. Mensink sprak over ”Volharding gevraagd” en ds. H. Polinder, christelijk gereformeerd predikant in Urk, over ”Volharding beoefend”.

Volharding gevraagd

Volharding is volgens ds. Mensink de kern waartoe Paulus zijn lezers in de Hebreeënbrief oproept. Volharding in het Evangelie van Christus, om niet af te wijken ter linker- of ter rechterzijde. „Een rake actualiteit in onze dagen van christelijk opgevoede jongeren die overstappen naar de islam, een godsdienst waarin Christus niet is”, aldus ds. Mensink.

In de Hebreeënbrief ziet de predikant uit Elburg met betrekking tot volharding: het blijven in Christus, niet bezwijken onder verdrukking en heiligmaking. De apostel ziet het gevaar van afdrijven van Christus en van het Evangelie. „Als het over volharding gaat, moet het veel over Christus gaan. We moeten Hem bewaren en in Hem blijven”, stelde ds. Mensink. „Waar Christus niet centraal staat, gaan we uiteindelijk voor de bijl.”

Volharding wordt door Paulus in een adem genoemd met de hoop. Zonder hoop is geen volharding mogelijk. De hoop is de tweelingzuster van het geloof. „Volharding betreft niet alleen de leer van Christus, maar ook het leven met Christus. Het een kan niet van het ander losstaan”, aldus ds. Mensink.

Volharding beoefend

Hoe houd je het als christen vol in 2019? zo vroeg ds. Polinder. Het komt aan op volharding, stelde hij. Volharding in het geloof heeft volgens hem alles te maken met Gods beloften. Het geheim van de volharding schrijft de predikant uit Urk toe aan een betrouwbare God. „Dat is in de geloofsoefening je vastklemmen aan Gods beloften en met die beloften naar de Heere gaan en die biddend aan Hem voorleggen.”

Volharden betekent volgens hem volharden in het gebed om de vervulling van Gods beloften. „God beproeft het geloof en gebruikt die beproeving met het oog op de volharding”, aldus ds. Polinder. Daarbij wees hij op Abraham, die in de beproeving zijn zoon Izak te offeren zich vastklemde aan Gods beloften.

Volharding heeft ook te maken met je levenswandel, vervolgde de predikant. Volharding kan niet zonder de strijd tegen de zonde, zoals Petrus in zijn tweede brief noemt dat we tot bloedens toe daartegen moeten strijden.

„Als we verslappen in het gebed, of slordig worden in onze gebeden, lopen wij groot gevaar”, aldus ds. Polinder. Een christen weet dat hij waarschuwingen en aansporing nodig heeft.

Volharden in de strijd tegen de zonde betekent volgens de predikant uit Urk ook waakzaam zijn met de beloften van het Evangelie.

Om te volharden heeft God ons ook elkaar gegeven, zei hij. De kerk is de gemeenschap der heiligen waar het geloof versterkt wordt. „Juist hier wordt ook de volharding beoefend, elke zondag weer.”

Volharding is niet ons werk, maar Gods werk in ons en door ons heen, merkte ds. Polinder op. „Volharding is gewaarborgd in de trouw van God, Die nooit loslaat wat Hij begonnen is.”