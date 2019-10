Man gedoopt in de kerk die hij zes maanden eerder vernielde

Hij had jarenlang in de cel kunnen belanden vanwege inbraak en vernieling. Maar de misstap van Brenton Winn (23) werd juist het begin van een omkeer in zijn leven. „Die nacht koos ik de kerk niet uit, maar het was God Die mij uitkoos.”

Op de avond van 28 februari dit jaar brak Brenton Winn in bij de Central Baptist Church in Conway, in de Amerikaanse staat Arkansas. Onder invloed van drugs sloopte hij voor maar liefst 100.000 dollar (90.000 euro) aan eigendommen van de kerk, waaronder laptops en camera’s. Veel kan hij zich niet meer van die avond herinneren. Wel dat hij zich wanhopig voelde.

Zes maanden nadat hij in de kerk tekeerging werd Winn onlangs in hetzelfde gebedshuis gedoopt. Na zijn arrestatie sprak Don Chandler, voorganger van de door Winn gemolesteerde kerk, met de officier van justitie. Chandler stelde voor om Winn naar een christelijke afkickkliniek in de buurt te sturen. De rechter stelde Winn uiteindelijk voor de keuze. Óf een celstraf van mogelijk twintig jaar, óf de afkickkliniek. Winn koos voor de laatste optie.

Chandler vond het niet meer dan logisch dat hij zich barmhartig opstelde richting Winn. „Je kunt niet zomaar over vergeving preken zonder het daadwerkelijk in de praktijk te brengen”, aldus de voorganger.

Nu hij in de christelijke hulpverlening terecht is gekomen, kan Winn de gebeurtenissen veel beter plaatsen. Hij is intussen tot geloof gekomen. „Ik gaf mijn hart aan Christus die nacht”, stelt hij. „Ik dacht dat het toeval was dat ik deze kerk koos om die nacht in te breken. Nu zie ik het als een bevestiging dat God echt bestaat en dat Hij gebeden verhoort.”