Nederlandse sympathisanten van zendingsvliegersorganisatie MAF hebben de afgelopen zes maanden in totaal een miljoen euro gegeven voor de aanschaf van een vliegtuig ter uitbreiding van de vloot in Zuid-Sudan. „We zijn diep onder de indruk”, zegt directeur Adri van Geffen. Om een nieuw vliegtuig aan te schaffen, is twee miljoen euro nodig. De inzamelingsactie loopt in ieder geval nog tot het einde van dit jaar.