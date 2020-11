MAF graaft halve bergrug af om startbaan aan te leggen in Myanmar

MAF graaft in Myanmar een halve bergrug af om een nieuwe startbaan uit de grond te stampen. Pittig klusje. Even 510.000 kuub zand wegscheppen. En graniet opblazen.

Zware shovels banen zich een weg in het heuvelachtig terrein. Bouwvakkers zwermen uit over het bouwproject in Zuidwest-Myanmar, het land in Zuidoost-Azië met 57 miljoen inwoners.

Daar, in het voormalige Birma, werkt Mission Aviation Fellowship (MAF) aan de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan. Lengte 750 meter, breedte 15 meter. De baan moet voor de zomer gereed zijn. Een hangar volgt later.

Het nieuwe vliegveld verrijst in Chin State, de armste provincie van het land. Circa 85 procent van de pakweg half miljoen inwoners van Chin State is christen.

MAF is vooral bekend om haar vliegers en vluchten. Sinds de oprichting in 1945 heeft de christelijke hulporganisatie echter ruim honderd landingsbanen aangelegd. Overal ter wereld. De aanleg in Myanmar is de omvangrijkste klus in de 75-jarige geschiedenis van het luchtvaartbedrijf.

Startbanen zijn essentieel voor MAF. „We hebben een plek in de wildernis nodig om hulp te verlenen”, vertelt MAF-directeur Adri van Geffen. „De aanleg van banen is soms wat onderbelicht, maar vormt een cruciaal onderdeel van ons werk.”

Het project in Myanmar is bijzonder. De baan komt precies bovenop een bergrug te liggen. De nieuwe startbaan krijgt –door de afgraving– een hellingshoek van slechts 2 procent. Bovendien beschikt MAF straks over een strak geasfalteerde baan. De hulporganisatie kan daardoor meer vliegtuigtypes inzetten met minder training voor piloten.

Vlakke banen zijn niet direct gebruikelijk voor MAF. In Papoea-Nieuw-Guinea, het moeilijkste vlieggebied ter wereld, opereert de hulporganisatie op startbanen met een helling van ruim 10 procent.

Om de nieuwe startbaan in Myanmar van de grond te krijgen, moet de aannemer maar liefst 510.574 kuub grond afgraven. MAF krijgt daarbij met tegenslag te maken. „Bij de aanleg blijkt er meer graniet in de grond te zitten dan gedacht”, vertelt Mark-Jan Bremmer van MAF. „De aannemer moet daarom honderden gaten boren om het graniet met springstof op te blazen.”

De nieuwe baan kost een slordige 1,1 miljoen euro, het grootste bedrag dat MAF ooit uittrok voor een strip. MAF Nederland draagt 300.000 euro bij. Een asfaltbaan is belangrijk in het land met zware regenseizoenen. „MAF mag niet het risico lopen dat een toestel in de lucht niet kan landen, omdat de baan te blubberig is.”

Met het vliegveld wil MAF de lokale bevolking helpen met een efficiëntere evacuatie bij medische noodgevallen. Bovendien moet het project een aanzet geven voor de ontwikkeling van medische zorg.

Bewoners in de buurt van het nieuwe vliegveld moeten nu nog vaak een week rijden om –over modderpaden– bij het dichtstbijzijnde vliegveld te komen. In het regenseizoen is het gebied afgesloten van de buitenwereld. De start- en landingsbaan biedt de bevolking toegang tot de buitenwereld.

Pakweg 90 procent van Myanmar is boeddhist, 4 procent moslim en 4 procent christen. Bremmer: „Het is bijzonder dat we in zo’n land, letterlijk, voet aan de grond krijgen.”