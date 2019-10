MacArthur veroordeelt vrouw in ambt: „Ga naar huis”

John MacArthur, een bekende vertegenwoordiger van de Amerikaanse evangelicals, heeft vorige week fel uitgehaald naar vrouwelijke predikanten. Zo noemde hij Paula White, geestelijk adviseur van president Trump, een „ketter.”

Ook kritiseerde de predikant de vrouwelijke voorganger en schrijver Beth Moore. „Ga naar huis. Er is op grond van de Bijbel geen ruimte voor een vrouwelijke predikant. Punt. Uit. Einde discussie”, aldus MacArthur. De predikant vindt dat het gezag van de Bijbel in het geding is als een vrouw voorgaat in gemeenten.

In een reactie laat Moore, die MacArthur „een broeder in Christus” noemt, weten „alleen Jezus te volgen.”