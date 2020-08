MacArthur mag toch geen diensten beleggen

De Amerikaanse predikant dr. John MacArthur en zijn Grace Community Church in Sun Valley mogen toch geen diensten met meer dan honderd mensen beleggen, vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus.

Een rechtbank in Californië gaf de megakerk vrijdag groen licht voor het beleggen van diensten, in afwachting van een definitieve hoorzitting op 4 september, maar het hof van beroep blokkeerde die uitspraak kort daarna.

Grace Community Church gaat echter door met het beleggen van kerkdiensten. „Dat is een opdracht van de Heere”, zei MacArthur zondag tijdens de dienst. „Ze willen niet dat we elkaar ontmoeten, dat is duidelijk.”

De gemeente in Sun Valley, een voorstad van Los Angeles, had een rechtszaak aangespannen tegen de staat Californië wegens het verbieden van kerkdiensten. Volgens de gemeente overtreedt de overheid met haar verordening de staatswet. Bovendien zou er sprake zijn van ongelijke behandeling, omdat grote protesten tegen racisme wel ongemoeid blijven.