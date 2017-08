De missionaire conservatieve bisschop Andy Lines verliest zijn rechten om voor te gaan in de anglicaanse kerkprovincie Southwark. Lines is tegenstander van het inzegenen van homorelaties.

Hij werd eind juni door de Anglican Church in North America bevestigd tot „missionair bisschop” voor Engeland en Schotland en zou als zodanig „alternatief pastoraat” aanbieden in parochies met liberale priesters. Zijn bevestiging leidde tot woede in de Kerk van Engeland, waar velen dit zagen als het bevorderen van scheurmakerij.