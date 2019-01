De Maastrichter Dominicanenkerk was in 2018 het meest bezochte kerkgebouw in Nederland.

Deze kerk, die niet meer dienstdoet als bedehuis, werd door ruim 600.000 mensen bezocht. Sinds 2006 is in het kerkgebouw een boekhandel gevestigd.

De top drie van meest bezochte kerken in Nederland werd deze week gepubliceerd door het platform Hart voor Monumenten. Op nummer twee staat de Broerenkerk in Zwolle, die ook dienstdoet als boekhandel. Op nummer drie staat de Utrechtse Domkerk.