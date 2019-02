Maasland directeur van school Ethiopië

Arie Maasland, voormalig voorganger van ICF Apeldoorn, is met zijn vrouw Arda benoemd tot directeursechtpaar van de Interlakes International School in Debre Zeit (Ethiopië).

Dat maakte Maasland donderdag op zijn Facebookpagina bekend. Maasland trad vorig jaar december terug als voorganger van ICF Apeldoorn. Hij was een van de stichters van de gemeente. Sinds de zomer van 2008 bekleedde hij de functie van gemeentestichter-voorganger. Van oorsprong was ICF Apeldoorn een interkerkelijk initiatief. In 2012 werd er aansluiting gevonden bij de CGK. Sinds 2016 is ICF Apeldoorn een zendingsgemeente in dit kerkverband.

De gemeente heeft Hans Bronsveld (27) benoemd als opvolger van Maasland.