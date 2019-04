Maarten Blom nieuwe voorganger ICF Gouda

Maarten Blom wordt de nieuwe voorganger van de ICF-gemeente te Gouda. In de afgelopen jaren werkte Blom met zijn gezin in Albanië als gemeentestichter namens zendingsorganisatie GZB.

Per 1 september zal hij met zijn werkzaamheden in Gouda beginnen. Blom volgt ds. Betty Langeler op, die in januari afscheid nam van de internationale gemeente. Met zijn benoeming nemen de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Gouda en het leiderschapsteam van ICF „de unanieme voordracht” van een selectiecommissie over.