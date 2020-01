Maand van de Bijbel op touw gezet

Uitgeverijen Royal Jongbloed en Adveniat beginnen op 24 januari met iets nieuws: de Maand van de Bijbel. Ook andere organisaties, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap, de Internationale Bijbelbond, het Friesch Dagblad/Het Goede Leven, het Nederlands Dagblad en Byblos nemen deel. Met de Maand van de Bijbel willen de initiatiefnemers zichtbaar maken hoe de Bijbel nog leeft in rooms-katholieke en protestantse kerken en denominaties met elkaar verbindt. Niet voor niets is er overlap met de Week van de Eenheid van de christenen.

Volgens Pieter de Boer, uitgever bij Royal Jongbloed, is er bewust voor gekozen om klein en bescheiden met deze maand te beginnen. „Ooit is het zo ook begonnen met de Maand van de Spiritualiteit. We hebben geen overspannen verwachtingen.”