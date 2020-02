Maand van de Bijbel moet jaarlijks evenement worden

De Maand van de Bijbel kwam vrijdag ten einde. De organisatie blikt „met een positief gevoel” terug op de eerste editie en bezint zich op een vervolg.

Pieter de Boer van uitgeverij Royal Jongbloed stond aan de wieg van het idee van de themamaand rond de Bijbel. „Samen met Leo Fijen van uitgeverij Adveniat bedachten we dat dit een goede manier zou zijn om de Bijbel voor het voetlicht te halen”, licht De Boer toe.

In korte tijd sloten verschillende organisaties zich bij het project aan, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap, de Internationale Bijbelbond, het Friesch Dagblad/Het Goede Leven, het Nederlands Dagblad en Byblos.

Bijbelkieswijzer biedt keuzehulp voor alle Bijbellezers

Doel

Het doel van de maand was „een boek dat betekenis heeft in het leven van zo veel mensen onder de aandacht te brengen”, zegt De Boer. „We wilden samen vieren dat de Bijbel een belangrijk boek is.” Daarmee is „een bescheiden begin gemaakt”, aldus de uitgever. „Als je ziet hoeveel organisaties zich hebben aangesloten, liet deze maand mooi de verbindende rol van de Bijbel zien.”

Een paar projecten uit de achterliggende maand staan De Boer met name bij. „Het openingsevenement in de Abdij van Egmond ervoer ik als heel bijzonder. We hebben daar samen een uur geluisterd naar mensen die de eerste Korinthebrief voorlazen.”

Daarnaast noemt De Boer de presentatie van het boek van Jos Douma, ”Kijken en luisteren naar Jezus”. In het boek staat de lectio divina centraal, een meditatieve manier van Bijbellezen. „We hebben dit tijdens de bijeenkomst in de Zwolse Plantagekerk samen beoefend. De Bijbel is meer dan een boek waarover je kunt discussiëren; het is ook een boek waarmee je in stilte kunt luisteren naar de stem van God.”

Ook de Bijbelkieswijzer viel hem op: een online keuzehulp van het Nederlands Bijbelgenootschap om mensen te laten ontdekken welke Bijbel bij hen past.

Jaarlijks

Vanaf het begin was er de intentie om van de Maand van de Bijbel een jaarlijks evenement te maken. „Zeker nu we merken dat er veel belangstelling is van andere organisaties en kerken om mee te doen, zijn we ervan overtuigd dat we hier volgend jaar mee verdergaan”, zegt De Boer. „In maart evalueren we deze eerste maand en bezinnen we ons op het vervolg. We hopen met een volgende editie nog meer impact te hebben.”