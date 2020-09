M. A. Mijnders-van Woerden (98) overleden: een leven in teken van zending

In haar woonplaats Lisse overleed vrijdag M. A. Mijnders-van Woerden op 98-jarige leeftijd. Het zendingswerk bepaalde het leven van de auteur van ”De vrouw met het boek”.

Meyno Alida van Woerden werd op 9 november 1921 geboren in het Friese Akkrum. Ze was de derde in het gezin van C. B. van Woerden, een kaashandelaar die bekendheid kreeg met het vertalen van Engelse en Schotse puriteinen. In 1944 trouwde ze met Govert Hendrik Mijnders uit Lisse. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, van wie de eerste slechts één dag leefde.

Al vroeg wist ze zich aangetrokken tot het zendingswerk, vertelde ze in een interview in het Reformatorisch Dagblad. „Toen ik negen jaar was, hoorde ik een verhaal over kinderen in Afrika. (...) Ik zei tegen vader: „Ik wil later naar de heidense kinderen toe.” Hij antwoordde: „Als de Heere het goed vindt, mag je dat doen. Zullen we er samen voor bidden?””

Tot een uitzending kwam het niet, toch zou haar lange leven in het teken staan van de zending. Ze schreef diverse boeken over de zending, waaronder ”Bonisa, een kind uit donker Afrika” (1965) en ”De vrouw met het boek” (1974). Van de laatste uitgave, het levensverhaal van de Britse Gladys Aylward die als zendelinge in China werkte, zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Het boek werd vertaald in het Engels, Russisch, Roemeens, Hongaars en Duits.

Mijnders stond aan de wieg van onder meer de Mbuma Zending, Rhodesia Zending, Bonisa Zending en stichting De Lichtkring. Met sommige organisaties kwam het in latere jaren weer tot een breuk. In de laatste jaren wist ze zich betrokken op Evangelieverkondiging in Duitsland.

Haar hoge leeftijd ervoer ze als „een bijzondere zegen en een opdracht”, zo zei Mijnders in januari in het Reformatorisch Dagblad. „Bekenden van me vinden dat ik nog even moet gaan genieten van het leven. Ik heb geantwoord: „Jullie kunnen nooit zo genieten als ik geniet van alles wat ik van de Heere ontvang en voor Hem mag doen.” (...) Als mijn hart er straks mee stopt, is dat Gods wil, maar ik durf er niet om te vragen. Ik voel dat het werk nog niet klaar is. (...) Mijn lichaam is heel zwak, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd met vier onderwerpen tegelijk bezig.”

De begrafenis zal dinsdag in besloten kring plaatsvinden.

M. A. Mijnders-van Woerden (98) weet zich geroepen tot zendingswerk in Duitsland

Zendingsvrouw Mijnders-van Woerden: Zoek mogelijkheden voor evangelisatie