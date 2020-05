Luxe appartementen in Sint-Josephkerk Alkmaar

De Sint-Josephkerk aan de rand van de binnenstad van Alkmaar wordt verbouwd tot woongebouw, met behoud van het monumentale karakter. Er komen zeven riante en zeer luxe appartementen in, met historische details, hoge plafonds en neogotische raampartijen. De woningen, die in overleg met de bewoners worden ontworpen, worden nu al „het kaviaar onder de appartementen” genoemd vanwege de prijs, die naar verluidt 1 miljoen euro per appartement bedraagt.

De rooms-katholieke driebeukige kruiskerk dateert uit 1909. Tussen 2006 en 2007 werd de kerk heringericht, waarbij ontmoetingsruimten en kantoren werden ingebouwd. Op 1 juli 2019 werd het bedehuis aan de eredienst onttrokken.

Opvallend zijn de spitsboogvensters en de glas-in-loodramen. De ramen tonen onder andere de aankondiging van de geboorte van Christus, de geboorte, de kruisdood, de verrijzenis en de kroning van Maria. De vier rondvensters bovenin de noordmuur hebben vier kerkvaders als onderwerp. Op de achterwand is een wandschildering aangebracht met links St. Joris en rechts St. Christoffel.

In het gebouw blijft een kleine devotiekapel met een eigen ingang als plaats voor bezinning en gebed en ter herinnering aan het parochieleven van vroeger. Het beeld van Christus Koning blijft prominent voor de kerk staan.

De vieringen van de gemeente zijn verplaatst naar Pius X aan de Blanckerhofweg en de Sint Laurentius aan het Verdronkenoord.