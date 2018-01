Lutherse predikant en schrijver Larry Christenson overleden

De lutherse predikant en schrijver Larry Christenson is op 26 december overleden. De 88-jarige theoloog woonde in Minneapolis (VS). Hij gold als een vooraanstaand figuur in de charismatische beweging in de Lutherse Kerk in Amerika. Door zijn toedoen werd de beweging begin jaren zestig bekend.

Christenson schreef diverse boeken, onder meer over het werk van de Heilige Geest, over tongentaal en over het christelijk gezin. Dit laatste boek beleefde diverse vertalingen. Het werd in 1974 in het Nederlands vertaald.