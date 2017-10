Lutherse kerk Leeuwarden gerestaureerd

De Lutherse Kerk in Leeuwarden is gerestaureerd. Op zondag 1 oktober werd de kerk officieel weer in gebruik genomen.

De kerk is een rijksmonument uit 1774. De kerkvloer was aangetast door houtrot en zwam. Deze is nu vernieuwd. De pleisterlagen op de muren zijn opnieuw aangebracht. Er is asbest verwijderd en een nieuwe verwarming geplaatst. De restauratie heeft ruim een halfjaar geduurd. In die periode kwam de evangelisch-lutherse gemeente Leeuwarden-Harlingen bijeen op de bovenzaal van de kosterij.

Bij de restauratie werden onder de vloer ook enkele bodemvondsten gedaan, zoals oude pijpenkoppen, muntjes (hele en halve centen uit de negentiende eeuw), resten aardewerk en genummerde tegels. Ook werden de fundamenten van een vorige kerk op deze plaats gevonden. Deze vondsten worden binnenkort in de kerk tentoongesteld. Oude grafzerken die al enkele eeuwen onder de kerkvloer lagen, worden nu zichtbaar gemaakt door een beloopbare glazen plaat.

De totale restauratiekosten bedroegen ongeveer 180.000 euro.