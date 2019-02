De evangelisch-lutherse gemeente in de Russische stad Jaroslawl –zo’n 280 kilometer ten noordoosten van Moskou– heeft haar Sint-Petrus en -Pauluskerk teruggekregen.

Het uit 1848 daterende bedehuis werd in 1934 door de stalinistische regering onteigend en later tot kantoorgebouw omgevormd. Deze week werd bekend dat de gemeenteraad van Jaroslaw heeft besloten dat de lutherse gemeente haar –vervallen– kerk weer in eigendom terugkrijgt.