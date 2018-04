Luthermuseum mogelijk op 31 oktober geopend

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar zoals het er nu uitziet wordt op 31 oktober –hervormingsdag– het Luthermuseum in Amsterdam geopend. „We doen er alles aan om deze deadline te halen.”

Het Luthermuseum krijgt een plaats in De Wittenberg, het voormalige oudemannen- en vrouwenhuis van de evangelisch-lutherse diaconie in de hoofdstad. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het in het Lutherjaar 2017 zou worden geopend, maar dat bleek niet haalbaar. „Heel jammer”, zegt ds. Harry Donga, woordvoerder van het museum. „Je zou kunnen zeggen dat alles wat tegen kón zitten, tegenzat. Er werd asbest gevonden, en we kregen te maken met grote lekkages in een van de regentenkamers en in de kerkzaal. Dat heeft ons flink parten gespeeld. Maar we zetten nu alles op alles om op 31 oktober wél open te gaan.”

Eerder dit jaar ging al wel het short-stayhotel in De Wittenberg –een enorm complex– open, aldus ds. Donga. „Dit telt 115 appartementen, en wordt door een hotelketen uitgebaat.”

Het Luthermuseum wordt een „echt museum”, zegt de woordvoerder. „Bedoeling is dat het vijf dagen per week open is. Het wil het verhaal vertellen van Luther, en de lutheranen in Amsterdam en daarbuiten, vanaf 1517 tot nu. Een groot deel van de buitengewone kunstcollectie van de lutherse gemeente in Amsterdam zal te zien zijn.”

Omdat het museum vorig jaar nog niet geopend kon worden, kon een deel van de collectie in bruikleen worden gegeven aan Museum Catharijneconvent in Utrecht, ten behoeve van de tijdelijke expositie ”Luther”. „Maar we hebben nog veel meer. Avondmaalszilver bijvoorbeeld. Juist onlangs hebben we nog weer een grote verzameling van lutherse gemeenten in West-Friesland gehad. Verder hebben we een belangrijke collectie Bijbels, en schilderijen van grote meesters. En, om niet meer te noemen, is er de marmeren burgemeesterspoort, met een verzekerde waarde van 6 miljoen euro, en het Flaesorgel.” Om het bereik en draagvlak te vergroten zullen er straks ook educatieve programma’s zijn, aldus ds. Donga.

Deze week hebben er sollicitatiegesprekken voor een „kwartiermaker-directeur.” „We hopen dat we per 1 mei iemand kunnen aanstellen.”