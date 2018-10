Lukas in het Arabisch en het Nederlands

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft woensdag een tweetalige uitgave van het evangelie van Lukas gepresenteerd. In deze uitgave staan de Arabische en de Nederlandse tekst naast elkaar afgedrukt, in de Arabische Groot Nieuws-vertaling en die van de Bijbel in Gewone Taal.

Het eerste exemplaar werd door NBG-projectleider migrantenkerken Paul Doth aangeboden aan Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerk In Nederland (SKIN), een landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken.