Luister hier alle afleveringen van de PuriteinenPodcast

Kijkend door de ogen van de puriteinen reizen Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop in de PuriteinenPodcast naar Amerika. De geschiedenis komt tot leven, waarbij in elke aflevering een venster wordt geopend op het puritanisme. Luisteraars kijken mee over de schouders van de eerste kolonisten. Door de ogen van de nieuwe bewoners van Amerika maken zij de opbouw van het kerkelijk leven mee. Waarbij allerlei kwesties aan bod komen die vandaag nog even levend blijken als toen. Naarmate het seizoen vordert verdiept het gesprek in de PuriteinenPodcast zich richting de geloofsbeleving. Het hart gaat open, door middel van ontmoetingen met puriteinen.

#1 | Met de Mayflower naar Amerika



