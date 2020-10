Lucaskerk op Landgoed Veldwijk Ermelo in restauratie

Op Landgoed Veldwijk in Ermelo zijn vorige week de restauratiewerkzaamheden begonnen aan de Lucaskerk.

Ruben van Grootveld, vastgoedbeheerder van GGz Centraal, deelt mee dat de Monumentenwacht, die de Lucaskerk jaarlijks controleert, geconstateerd heeft dat het bedehuis op verschillende plekken onderhoud nodig heeft.

Het gaat vooral om werkzaamheden aan de buitenkant. „Verschillende onderdelen van de klokkentoren worden gerestaureerd, waaronder de eikenhouten lantaarns. Daarnaast is herstel van het voegwerk nodig, moeten er kapotte dakpannen vervangen worden en moet corrosie bij de ramen weggewerkt worden.”

Het is de bedoeling het werk voor het einde van het jaar af te ronden. De kosten bedragen ongeveer 230.000 euro.

In de kerk wordt iedere zondag een dienst gehouden, die geleid wordt door de geestelijke verzorging van GGz Centraal. De diensten gaan door tijdens de restauratie.

De Lucaskerk bevindt zich op het terrein van het voormalige Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk, nu GGz Centraal. De (gereformeerde) kerk werd in 1889 gebouwd en is uitgebreid in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Opvallend zijn de ijzeren en in baksteen uitgevoerde raamtraceringen.

Het aan de westzijde van de spoorlijn gesitueerde gebouw is samen met de overige bebouwing op Veldwijk karakteristiek voor het aanzicht van Ermelo.