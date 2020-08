Londense Westminster Abbey geeft eeuwenoude geheimen prijs

Bij de Westminster Abbey in Londen hebben archeologen overblijfselen van een middeleeuwse sacristie gevonden. Samen met de botten van honderden, zo niet duizenden Engelsen.

De opgravingen vonden plaats op de plek waar een nieuwe ingang wordt gebouwd voor de honderdduizenden mensen die jaarlijks de beroemde kerk bezoeken. De sacristie was de plek waar monniken hun gewaden, altaarlinnen, kelken en andere heilige voorwerpen bewaarden. Het gebouw uit de dertiende eeuw verkeerde in 1740 in zo’n slechte staat, dat het werd afgebroken.

Een team van archeologen, onder leiding van Chris Mayo, werkt sinds januari aan de opgravingen. Het is een van de grootste archeologische projecten van de Abbey, dat tot doel heeft de fundamenten van de Grote Sacristie bloot te leggen. Dat is nu gelukt, zegt Mayo in de Britse krant The Guardian.

Zwarte bloemen

De archeologen vonden allerlei voorwerpen, zoals een middeleeuwse sarcofaag en een waterbassin dat monniken waarschijnlijk gebruikten om hun handen te wassen als ze de sacristie binnenkwamen. Andere vondsten zijn onder meer een loden pijp, die het klooster van water moest voorzien. Er zijn ook veel fragmenten van middeleeuws geverfd muurpleister gevonden, wat erop zou kunnen wijzen dat de muren van de Grote Sacristie waren versierd met handbeschilderde rode, witte en zwarte bloemen.

Het archeologenteam vond ook een groot aantal achttiende-eeuwse huishoudelijke voorwerpen, waaronder porseleinen borden, glazen drinkbekers en heel veel kammen en borstels. Dat is niet verwonderlijk, zegt Mayo, omdat „honderden, zo niet duizenden” mensen rondom de gotische kerk zijn begraven.