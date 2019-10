Logos Instituut stuurt boek voor bijscholing over evolutie

Het Logos Instituut heeft deze week alle betrokkenen bij de recent verschenen bundel ”En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen” het boek ”Genetic entropy” van de Amerikaanse onderzoeker dr. John C. Sanford toegestuurd.

Logos Instituut wil dat aanhangers van het theïstisch evolutionistische model zich meer verdiepen in wat tegenstanders daarvan in wetenschappelijke publicaties schrijven. Ook degenen die deze visie niet aanhangen, kregen het boek toegestuurd.

Sanford stelt onder meer dat genetisch verval bij organismen zo snel gaat, dat zij meerdere duizenden jaren niet kunnen overleven. „Evolutie van eencellige naar mens is hierdoor gewoonweg een onmogelijkheid. En dat is slechts één van de problemen voor het (neo)darwinistische evolutiemodel.”