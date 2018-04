„Logos doet onderzoek met Bijbelse bril op”

Het Logos Instituut houdt vrijdag en zaterdag een congres over het thema ”Geloof is de sleutel tot kennis”. Medewerker Jan van Meerten: „Ons uitgangspunt is om vanuit een Bijbels kader de werkelijkheid te duiden.”

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst in kerkgebouw De Bron in Hardinxveld-Giessendam komen vijftien sprekers uit de internationale academische wereld aan het woord. „Het is ons doel om de lezingen ook begrijpelijk te maken voor mensen van buiten de universiteit. Onze bijeenkomsten trekken immers naast predikanten, academici, docenten en studenten ook andere geïnteresseerden”, aldus Van Meerten.

De sprekers behandelen verschillende thema’s, waaronder de relevantie van het scheppingsgeloof en de weerlegging van evolutionistische argumenten. „Zo levert een dierkundige kritiek op de bewering dat walvissen afstammen van landdieren en dat vogels afstammen van dino’s. Verder presenteren we onder meer de resultaten van geografisch onderzoek naar fossielen van sponsriffen in de Ardennen.”

Waarom hebt u gekozen voor het thema ”Geloof is de sleutel tot kennis”?

„Dat thema sluit aan bij het doel waarvoor het Logos Instituut is opgericht. Wij willen een platform zijn voor de integratie van geloof en wetenschap. Volgens ons heeft de Bijbel als Woord van God niet alleen geestelijk gezag, maar is hij ook historisch betrouwbaar. Het geloof is op die manier de sleutel om meer kennis te vergaren.”

Probeert u de historiciteit van de Bijbel met resultaten van wetenschappelijk onderzoek te bewijzen?

„Nee. Het is juist precies andersom. Creationisten willen geen bewijzen leveren om de Bijbel te bewijzen. Wij geloven dat de Bijbel betrouwbaar is en proberen de wereld te duiden vanuit dat kader. We kijken naar de wereld vanuit een Bijbelse bril.

Wanneer er fossielen worden gevonden, zien wij dezelfde feitelijke werkelijkheid als iedere andere wetenschapper. Alleen geven we daar wel een andere duiding aan. Dat is iets anders dan archeologische vondsten te gebruiken als bewijs voor de historiciteit van de Bijbel. Als de Bijbel iets zegt waar geen wetenschappelijke argumenten voor zijn, geloven wij evenzeer dat de Bijbelse boodschap waar is.”

Hoe verklaart u de toegenomen belangstelling voor het debat over schepping en evolutie?

„De vraag naar de schepping en naar de oorsprong van het bestaan is een levensvraag. Daar worden uiteenlopende antwoorden op gegeven, variërend van een zesdaagse schepping tot een visie waarin de aarde in miljoenen jaren zou zijn geschapen of ontstaan. Vaak leidt dat tot een soort ‘heilige verontwaardiging’ tussen verschillende groepen denkers. „Hoe dúrft iemand zo te denken?” hoor je iemand dan vol verbazing zeggen.

Onder atheïsten leeft er onbegrip en verontwaardiging over onze standpunten. Tegelijkertijd resulteert dat juist vanuit die groep op veel reacties naar aanleiding van onze activiteiten. Zo ontvangen we regelmatig berichten via onze Facebookpagina. Wij willen op een respectvolle manier een bijdrage leveren aan het debat. Overigens speelt deze thematiek niet alleen binnen het christendom, maar ook binnen het jodendom en de islam.”