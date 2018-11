Loden regenpijpen kerk Asperen gestolen

Looddieven hebben het voorzien op de regenpijpen van de hervormde kerk in Asperen. Vorige maand werden er al meters loden pijp ontvreemd en dit weekend was het opnieuw raak, meldde het Algemeen Dagblad.

„Ze zijn nu waarschijnlijk met ladders aan de slag gegaan en hebben flink huisgehouden”, aldus een van de kerkrentmeesters. In totaal zijn er nu negen regenpijpen van het bedehuis vernield. Naar schatting is er voor bijna 5000 euro schade aan de kerk toegebracht. „Die loden pijpen kosten 100 euro per strekkende meter.”