Live-uitzending: SDOK-symposium over geloofsvervolging

Stichting SDOK houdt vrijdag een symposium voor predikanten en kerkelijk werkers over het thema ”Vervolging: kans of bedreiging?”. Hoofdspreker op de bijeenkomst in Nijkerk is de Tsjechische Petr Jasek, voormalig regiodirecteur Afrika van een zusterorganisatie van SDOK.

De stichting ziet dat juist op plaatsen waar vervolging is, de kerk groeit. „Dit roept de vraag op: is vervolging alleen maar een bedreiging, of biedt het juist kansen?”

Livestream SDOK

Naast hoofdspreker Jasek, die vorig jaar vrijkwam na gevangenschap in Sudan, spreken ook ds. A. van Olst en ds. L.H. Kooij. Het symposium begint om 10.30 uur en is live te volgen op deze pagina.