Live: predikantenconferentie Banner of Truth

Op deze pagina zijn van maandag tot en met donderdag de lezingen te volgen van de predikantenconferentie van Banner of Truth, voorheen de Leicester-conferentie.

Het thema van de conferentie in het Britse Yarnfield is ”Ik geloof in de Heilige Geest”.

De lezingen zijn ook na te kijken. De tijden die hieronder genoemd staan, zijn Nederlandse tijden.

Maandag 8 april

18.15 uur – Opening Sermon – Steven Curry

21.15 uur – The Holy Spirit and the Doctrine of the Trinity – Derek Thomas

Dinsdag 9 april

10.15 uur – The Spirit of Mission – Lindsay Brown

12.15 uur – ”The Spirit of Life”: Freedom and Control – Ted Donnelly

18.00 uur – The Spirit from Heaven – John Benton

21.15 uur – The Holy Spirit and the Incarnate Life of Christ – Derek Thomas

Woensdag 10 april

10.15 uur – The Spirit in Pagan Cultures – Lindsay Brown

12.15 uur – ”The Spirit of Life”: Obligation and Assurance – Ted Donnelly

21.15 uur – The Holy Spirit and the Christian Life – Derek Thomas

Donderdag 11 april

10.15 uur – The Spirit for Ministry – John Benton

12.00 uur – Closing Sermon – Ian Hamilton