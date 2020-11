Live: Netwerkdag Biblebelt Network

Op zaterdag 7 november vindt de netwerkdag van het Dutch Biblebelt Network plaats. Het thema van de bijeenkomst is De zuigkracht van de wereld. De dag is via deze link te volgen.

Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het volledige programma is hier te vinden.

Tijdens de studiedag wordt er door verschillende sprekers ingegaan op de manier waarop individuen in de context van de hedendaagse samenleving zich verbinden aan of vervreemden van de bevindelijk gereformeerde traditie. Welke maatschappelijke aspecten spelen daarbij een rol, en vooral: hoe doen ze dat? Welke rol spelen de bevindelijk gereformeerden zelf in dit proces – al dan niet in reactie op de veranderingen?