Lijdensliederen zingen in stille tijd voor Pasen

Ze verheugde zich erg op het komende paasconcert. Door de coronacrisis ging er een streep door haar agenda. Anita van Tienhoven van vocaal ensemble Yadah: „Ik was er zo druk mee. God zet me stil.”

Eigenlijk had het koor –13 dames sterk– zaterdag 28 maart in de Augustijnenkerk in Dordrecht moeten staan. Het passie- en paasconcert werd afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. Voor Van Tienhoven (34) uit Groot-Ammers betekent dat plotsklaps een heel andere lijdenstijd dan ze had gedacht. Geen repetities, niet samen studeren op nieuwe muziek.

De sopraan vindt het „jammer” dat ze nu niet in groepsverband met de lijdensliederen bezig kan zijn. „Samen zingen geeft verbinding; je gaat voor hetzelfde doel. Gelukkig houd ik er ook van om in mijn eentje te zingen. Dat doe ik veel in huis.”

De lijdenstijd en in het bijzonder Goede Vrijdag en Pasen betekenen veel voor haar. „Het wonder van het lijden is zo groot. Dat kan ik niet klein krijgen.”

Juist in de lijdensweken ervaart de sopraan de waarde van een koor. De dirigent van Yadah zoekt voor een concert stukken uit die qua thematiek goed op elkaar aansluiten. Op het concert zou Van Tienhoven voorafgaand aan het zingen van de liederen een korte toespraak houden, „om de liederen aan elkaar te praten.” Een van de doelen van Yadah, Hebreeuws voor ”lofprijzing”, is het Evangelie uitdragen. „Ik wil de boodschap dicht aan het hart van de luisteraar brengen.”

Houvast

Hoewel tijdens het studeren de nadruk in eerste instantie ligt op techniek en minder op de inhoud, ziet Van Tienhoven de repetities als momenten van verdieping. „In de liederen worden woorden gegeven aan het lijden van de Heere Jezus. Die woorden kun je zelf niet altijd bedenken. Soms mag ik in mijn hart amen zeggen op zo’n lied.”

Een muziekstuk dat veel voor haar betekent, is ”You are Mine”. De tekst is gebaseerd op onder meer Psalm 46, Jesaja 43 en Johannes 14. „In Johannes 14:27 zegt de Heere: Wees niet bang. Naar God mag je toegaan, om te rusten in Hem. Juist in deze tijd spreekt dit lied me aan. De coronacrisis bepaalt me bij de kortstondigheid van het leven. Het enige houvast is de Heere.”

Door zo’n lied met elkaar te oefenen komt de boodschap nog sterker aan, is Van Tienhovens ervaring. „Daarin heeft de dirigent een belangrijke rol. Hij geeft technische aanwijzingen – welke noten een accent krijgen, waar je crescendo en decrescendo toepast. Bij de regel ”I will come to you in the silence” moet je bijvoorbeeld zachter zingen. Daarnaast geeft hij bij een lied vaak een geestelijke toepassing, door het benoemen van een enkele zin.”

Nieuws

Nu de koorrepetities geen vaste momenten meer zijn waarop ze stilstaat bij de lijdenstijd, probeert Van Tienhoven in haar stille tijd hiermee bezig te zijn. „Soms zoek ik bij een gedeelte uit de Bijbel liederen die gaan over het lijden van de Heere. Of zet ik een cd aan met liederen die we op koor hebben gezongen, en zing ik die mee.”

Een voordeel van de crisis: haar agenda is nu leeg. Daardoor heeft ze meer ruimte om zich in het lijdensevangelie te verdiepen. „Aan de andere kant is er het vele nieuws, dat me soms kan overspoelen. Dat trekt mij af van de Heere. Het is belangrijk om je juist in deze tijd te voeden met Gods Woord, dat de waarheid is. Om juist nu de Bijbel erbij te pakken en nieuws in het licht van de Bijbel te lezen.”

Ze ervaart het annuleren van het concert niet als toeval. „Natuurlijk vond ik het heel moeilijk. Ik had me erop verheugd, de locatie was mooi. Ik ervaarde dat ik werd stilgezet. Ik was zo druk met alles regelen, en God zette zo een streep door mijn agenda. Hij legt alles stil. Daar ben je dan met al je plannen.”

Het Woord dat rust biedt

I will come to you in the silence

I will lift you from all your fear

You will hear My voice

I claim you as My choice

Be still, and know I am near

I am hope for all who are hopeless

I am eyes for all who long to see

In the shadows of the night,

I will be your light

Come and rest in Me

Do not be afraid, I am with you

I have called you each by name

Come and follow Me

I will bring you home

I love you and you are mine

I am strength for all the despairing

Healing for the ones who dwell in shame

All the blind will see, the lame will all run free

And all will know My name

I am the Word that leads all to freedom

I am the peace the world cannot give

I will call your name, embracing all your pain

Stand up, now, walk, and live

(Fragment uit ”You are Mine”, tekst en muziek van David Haas)