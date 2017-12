Licht op de kennis van de zaligheid

„De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen.” Deze tekst uit Romeinen 13 bewerkte Elise Bakker (23) voor het Instagramaccount van het Reformatorisch Dagblad.

De webredactie van het RD plaatste in de aanloop naar advent een oproep met de vraag of handletteraars zich wilden melden. Uit de vele aanmeldingen koos de redactie negen deelnemers, die elk een Bijbeltekst over advent of Kerst handletterden voor het Instagramkanaal van het RD. Daaronder was ook de inzending van Elise Bakker (@mellilys) uit Urk.

Na vier adventszondagen is het maandag kerstfeest. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus wat het voor een christen betekent dat de nacht is voorbijgegaan en de dag nabijgekomen is. De kanttekeningen bij de Statenvertaling stellen: „Dat is, wij zijn tot het zaligmakende licht der kennis van Christus gekomen, doch niet volkomenlijk, zolang wij in dit leven zijn, maar hebben zulk een licht, gelijk daar is als de dag begint aan te breken en te lichten.” Romeinen 13:12a vormt zo een echo op vers 4 van de Lofzang van Zacharias:

Dus wordt des Heeren volk geleid, Door ’t licht, dat nu ontstoken is, Tot kennis van de zaligheid, In hunne schuldvergiffenis; Die nooit in schoner glans verscheen, Dan nu, door Gods barmhartigheên, Die, met ons lot bewogen, Om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan, Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan.