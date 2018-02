Levensloop William (Billy) Franklin Graham

Het leven van de Amerikaanse evangelist Billy Graham stond in het teken van Evangelieverkondiging. Zijn levensloop in jaartallen.

1918: William Franklin (Billy) Graham jr. wordt geboren op 7 november in Charlotte (North Carolina) in de Verenigde Staten, vier dagen voor het einde van de Eerste Wereldoorlog.

1934: Graham komt tot geloof tijdens een opwekkingsbijeenkomst van evangelist Mordecai Ham. Hij sluit zich aan bij de Zuidelijke Baptisten en studeert theologie aan het Florida Bible Institute en aan Wheaton College. Graham raakt betrokken bij Youth for Christ. Voor deze organisatie reist hij als evangelist door de Verenigde Staten en Europa.

1943: Graham trouwt met Ruth Bell. Haar ouders zijn zendelingen in China. Bill en Ruth krijgen drie dochters en twee zonen.

1950: Hij richt de Billy Graham Evangelistic Association op, die onder meer wekelijkse radio-uitzendingen verzorgt. De organisatie wordt tegenwoordig geleid door zijn zoon Franklin.

1953: Graham schrijft het boek ”Peace with God”, waarvan meer dan 2 miljoen exemplaren worden verkocht. In 1997 komt zijn autobiografie ”Just as I am” uit. In totaal schrijft hij meer dan dertig boeken. Graham richt ook het invloedrijke evangelicale tijdschrift Christianity Today op (1956).

1954: Billy Graham brengt meerdere keren een bezoek aan Nederland, voor het eerst in 1945. In 1954 vindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam een bijeenkomst met ruim 40.000 mensen plaats. Het jaar daarop houdt hij een meerdaagse campagne in stadion De Kuip in Rotterdam. Als evangelist reist Graham de hele wereld over. Hij spreekt in totaal voor meer dan 215 miljoen mensen in meer dan 185 landen over het christelijk geloof.

1966: Graham organiseert een reeks internationale zendingscongressen, zoals het World Evangelical Congress in Berlijn in 1966. Hij staat ook aan de wieg van de wereldwijde Lausannebeweging.

2010: President Obama bezoekt Graham thuis in Asheville. Graham, aanhanger van de Democratische Partij, adviseert jarenlang Amerikaanse presidenten, zoals Eisenhower en Nixon. Ook geeft hij pastorale steun: aan de presidenten Johnson Ford, Carter, Reagan, Clinton en de familie Bush.

2018: Graham heeft al twintig jaar de ziekte van Parkinson en lijdt ook aan prostaatkanker. Woensdag 21 februari overlijdt de Amerikaanse evangelist.

