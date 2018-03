Levenslang dreigt voor Amerikaanse voorganger in Turkije

Turkse aanklagers willen volgens Turkse media dat een Amerikaanse pastor levenslang achter de tralies verdwijnt omdat hij banden zou hebben met de Gülen-beweging. Turkije houdt de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte coup in juli 2016.

Het nieuwsagentschap Dogan meldde dat de voorganger, Andrew Brunson, in de dagvaarding wordt beschuldigd van lidmaatschap van en leiding geven aan een terroristische organisatie. Een rechtbank moet de dagvaarding nog goedkeuren voordat een proces kan beginnen.

Brunson, die meer dan twintig jaar in Turkije woont, werd kort na de mislukte coup in juli 2016 gearresteerd. De VS eisen dat hij wordt vrijgelaten.

Brunson is pastor van de protestantse Opstandingskerk in Izmir.