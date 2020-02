„Levensbeschrijving Jona zou niet populair zijn”

Als de levensbeschrijving van Jona werd uitgegeven bij De Banier, zou dat boek niet goed verkopen. Dat stelde evangelist Christian Dekker (32) zaterdag op de +16 voorjaarsconferentie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) in Burgh-Haamstede.

„Het Bijbelboek Jona rekent compleet af met de mooie levensbeschrijvingen van kinderen van de Heere van tegenwoordig”, stelt de ZGG-evangelist uit Ecuador op het conferentieweekend voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar. „Als je zo’n boekje hebt gelezen, denk je: dit was een bijna heilig mens. In de levensbeschrijvingen komen geen kopjes voor als ”wegloopgedrag”, ”verslavingen” of ”onheilige gedachten”, stelt de voormalig ouderling van de gereformeerde gemeente van Middelburg-Zuid. „Jona loopt wél weg. Ook is hij chagrijnig en levensmoe. Dát is nu een kind van de Heere. Jona is slecht, maar God trekt hem iedere keer weer naar Zich terug. Dat is de genadeboodschap.”

God zoekt verloren mensen niet alleen op in Zijn Woord, maar zet in zijn voorzienigheid ook de schepping in tot heil van Zijn kinderen, leest Dekker in Jona. „Een storm, een vis een boom, een worm en de zon doen allemaal mee om de redding van de stad Ninevé en de profeet te bewerkstelligen.”

Ook anno 2020 kun je de leiding van de Heilige Geest herkennen, zegt Dekker. „Hij laat je op een moeilijk moment de regenboog zien, slaat de deur dicht na een sollicitatie of geeft je het gesprek dat je net even nodig had.”

De evangelist herinnert zich de man uit Ecuador die aan een lege tafel bad: „Geef ons heden ons dagelijks brood.” „Toen hij zijn ogen weer opendeed, had een kat –en die zijn hongerig in Ecuador– een vis voor zijn neus gelegd. Zo zet God zelfs dieren in in zijn Koninkrijk.”

Door de doop zijn alle 37 aanwezige jongeren door God geroepen, stelt Dekker. „Je bent apart gezet. Je behoort, ook als dooplid, tot een ander, een heilig volk. Als je de Heere nog niet kent terwijl al 18 of 20 jaar bent, dan heb ik een vraag voor je. Verkeer je al zolang onder de bediening der verzoening en heb je het nog steeds niet begrepen? De Heere roept echt. Als je niet luistert, zondig je.”

Net als Jona gebruiken mensen vaak vluchtschepen om God maar niet gehoorzaam te hoeven zijn, stelt Dekker. „Sommigen doen het appel „kom tot Mij, allen die vermoed en belast zijt” af als een uitwendige roeping. En wachten jarenlang tevergeefs op de inwendige roeping. Anderen volgen de Heere halfslachtig en houden hun boezemzonde aan. Of zijn bang om als enige jongere in de kerkelijke gemeente aan te gaan aan het heilig avondmaal.”

Dekker waarschuwt voor zulke uitvluchten. „Jullie zijn allemaal geroepen om ambassadeur te zijn van Gods koninkrijk in deze wereld.”

Naast vluchtschepen zijn er ook wonderbomen in het leven van christenen, stelt Dekker. „Comfortabele plekken die je van de Heere hebt gekregen, maar verkeerd gebruikt. Zo hoorde ik van christenen die zeiden: in China slachten ze ons af, dus het coronavirus is een straf van God. Dat zou waar kunnen zijn, maar het is wel heel makkelijk roepen vanuit je warme huis.”

Ook geld, het instituut kerk en ook de gereformeerde theologie kunnen wonderbomen zijn, zegt de evangelist. „In Nederland verdrinken we in het geld. Eén collecte van een gemiddelde gereformeerde gemeente is genoeg om onze kerk in Ecuador een jaar in stand te houden. Ook zijn er talloze commissies en verenigingen in de kerk die de energie van veel kerkgangers verbruiken. En als theologie vervalt tot het handhaven van wetjes en regeltjes, mist ook dat zijn doel.”

Tegelijkertijd zegt Dekker „ontzettend blij” te zijn met de gereformeerde theologie. „In de omgeving van onze kerk in Ecuador zijn veel evangelische gemeenten met kerkgangers die veel emotie hebben. Maar de Bijbel gaat niet open. Hoe heerlijk is het om als een prutsende zendeling in afhankelijkheid van Gods genade je werk te doen.”