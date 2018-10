„Leven in buitenwijken Karachi miserabel”

Zowel de nationale als de lagere overheden gaan voorbij aan de belabberde situatie van vele duizenden inwoners in Surjani Town, een arme buitenwijk van het Pakistaanse Karachi. Dat zegt een groep predikanten, onder wie Amjid Farooq en John Qadir, na een bezoek aan geloofsgenoten in de wijk.

„In deze wijk wonen ruim duizend christenen. De christelijke gemeenschap woont er al dertig jaar te midden van zo’n 4000 moslims”, vertelt Qadir. „De inwoners kampen met een chronisch tekort aan water, gas en elektriciteit. Hun miserabele situatie stemt ons erg verdrietig. Veel christenen zijn fabrieksarbeiders en arm.”

Ondanks de vele smeekbeden aan de premier en gouverneur van de provincie Sindh, kijkt de overheid niet naar hen om, stellen de voorgangers. Qadir: „We hebben de plaatselijke autoriteiten, de provincie Sindh en media om basale hulp gevraagd, maar niemand gaat in op dat verzoek.”

Karachi is met bijna 24 miljoen inwoners veruit de grootste stad van Pakistan, en het economische en financiële centrum van het land. De metropool ligt in een droog woestijngebied, ten noorden van de delta van de rivier de Indus. De stad kan de explosieve bevolkingsgroei –van nog geen 10 miljoen in 1998 naar meer dan het dubbele in 2018– niet bijbenen. Op de wegen in de stad staan dagelijks enorme files en het openbaarvervoersnet is zeer slecht ontwikkeld.

De omstandigheden in Surjani Town leidden eind vorig jaar tot protesten en wegblokkades van woedende inwoners. Ook andere buitenwijken kampen met een ernstig tekort aan basisvoorzieningen. Bovendien zijn veel woningen illegaal gebouwd, wat oogluikend is toegestaan door de autoriteiten. In veel gevallen kregen de bewoners een eigendomsbewijs, berichtte de krant Express Tribune, na betaling van een bedrag van 300.000 tot 600.000 roepie (omgerekend 17 tot 34 euro) voor hun onderkomen.

Het hooggerechtshof in Karachi bepaalde eind vorig jaar echter dat ten minste 30.000 huizen gesloopt moeten worden, onder meer in Surjani Town. In het ergste geval kan dat betekenen dat circa 1 miljoen Pakistanen dakloos raken, stelde de Express Tribune. De inwoners eisen dat, als het zover komt, de overheid hen schadeloos stelt of hun een andere woning aanbiedt.