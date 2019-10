Lesmateriaal moet jeugd weerbaar maken tegen Halloween

Maskers, kostuums, pompoenen. Halloween lijkt ieder jaar populairder te worden. Twee christelijke organisaties komen met speciaal lesmateriaal voor jongeren.

Onschuldig is Halloween, dat ieder jaar op 31 oktober plaatsheeft, zeker niet, vindt Lianne van Dijk. Zij is projectcoördinator bij Ark Mission, een christelijke missionaire organisatie. „Wij hebben ons in Halloween verdiept. Er blijken van oudsher wel degelijk occulte componenten in te zitten. Mensen zijn zich hier vaak niet van bewust. Het feest zet een deur open naar de duistere wereld die hierachter schuilgaat.”

Verkeerde kant

Herman van Wijngaarden is werkzaam bij de HGJB. De jeugdbond van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland heeft vorig jaar materiaal voor catechisatielessen ontwikkeld om de jeugd op de gevaren van Halloween te wijzen. Van Wijngaarden was betrokken bij de totstandkoming hiervan.

„Ik zeg niet snel dat Halloween deuren naar het occulte opent”, aldus Van Wijngaarden. „Maar de Britse schrijver C. S. Lewis zei: Iets brengt je dichter bij God of juist verder van Hem vandaan. Met Halloween ga je duidelijk de verkeerde kant op.”

Ook Ark Mission heeft lesmateriaal ontwikkeld, speciaal voor kerken en scholen. Hierin staan de thema’s ”Licht” en ”Leven” centraal, als tegenhanger van de fascinatie voor het duistere van Halloween. „Wij horen dat veel kinderen bang zijn voor Halloween”, zegt Van Dijk. „Met dit lesmateriaal helpen we de jeugd om de eigen grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld om nee te zeggen tegen iemand die je meevraagt naar een Halloweenfeestje.”

Het bewustzijn vergroten, daar is het beide organisaties om te doen. „Er is nog veel onkunde”, stelt Van Wijngaarden. „Ik ben er wel beducht voor om me hierover in al te grote woorden uit te spreken. Niet iedereen die aan Halloween meedoet, komt automatisch met het occulte in aanraking. Maar een christen hoort zich hier gewoon niet mee bezig te houden.” Van Dijk: „We willen iedereen laten inzien dat het noodzakelijk is om hierover een standpunt in te nemen.”

Wat Ark Mission betreft, blijft het niet bij een eenmalige actie. „We zien dit als een langlopend project”, zegt Van Dijk. „We willen onze digitale documenten de komende jaren verder uitbreiden. Wellicht brengen we ook boekjes uit. Ieder jaar vragen we scholen en kerken om feedback. We zijn dus nog maar net begonnen.”

Van Wijngaarden: „Volgend jaar zullen we weer met lesmateriaal komen.”

Alternatief

Tijdens Halloween biedt Ark Mission met het project ”Light in the Night” een alternatief. „We hebben voor kerken en scholen een vervangend feest ontwikkeld, met Bijbelverhalen en activiteiten die geen angst oproepen. De nadruk ligt hier op licht en leven in plaats van op geesten en andere enge dingen.”

Van Wijngaarden: „Het is zeker niet ondenkbaar dat wij op de langere termijn ook met zoiets komen. Ik vind deze actie sterk omdat die niet blijft steken in een negatieve benadering van Halloween. Met thema’s als ”Leven” en ”Licht” gaat die juist uit van het positieve. Dat is waardevol.”