Lekkage zorgt voor flinke tegenvaller bij restauratie kerktoren Wommels

Een flinke tegenvaller voor de protestantse gemeente Wommels-Hidaard. Bij de restauratie van de toren van de Jabobikerk in Wommels werden verrotte draagbalken aangetroffen. Dat betekent extra kosten. De kerkrentmeesters doen nu een beroep op de inwoners van het dorp.

De restauratie van de toren en kerk in het centrum van het dorp was begroot op ongeveer 60.000 euro. Vooraf was een lijstje met 26 punten opgesteld waar de bouwvakkers naar moesten kijken. Het ging onder meer om het herstellen van het voegwerk, het opnieuw vastzetten van de bliksembeveiliging, het aanbrengen van een nieuwe verflaag, het vervangen van dakleien en nieuw zink in de dakgoten.

Bij het vierkant van de toren, waar de stenen opbouw overgaat in de spits, bleken de zware draagbalken voor een belangrijk deel verrot. Dat wees op ernstige lekkage. Verder onderzoek wees uit dat er water in de dakgoot stond.

Voorzitter Harm Posthuma van het college van rentmeesters van de protestantse gemeente vertelt dat een van de vaste vlagopzetters weleens een opmerking had gemaakt over lekkage, maar van binnenuit kon niet achterhaald worden waar de problemen zich precies bevonden.

De zwaar verrotte balken betekenen dat de restauratie in plaats van 60.000 euro nu bijna een ton gaat kosten. „Een fikse tegenvaller. Voor de financiering moeten we op zoek naar andere bronnen”, aldus de kerkrentmeester. Daarom doet de protestantse gemeente een beroep op de inwoners van Wommels. „De toren is niet alleen van de kerk, hij heeft een functie voor het dorp.” Van de inwoners wordt gevraagd of zij een geldbedrag willen overmaken op de bankrekening van de kerkelijke gemeente.

Geen klokgelui

De restauratie betekent ook dat het uurwerk van de toren nu stilstaat en de klokken niet luiden. „De bouwvakkers krijgen er pijn in het hoofd van”, meldt Posthuma. De kerkgangers moeten nu op zondagmorgen zelf goed de tijd in de gaten houden. „Het is wat. Vanwege corona konden we niet naar de kerk. Nu kunnen we weer naar de kerk en luidt de klok niet.”

Posthuma gaat ervan uit dat de restauratie van kerk en toren in september kan worden afgerond. Voor volgend jaar stond de restauratie van het kerkorgel op het programma. Met het opknappen van het orgel, in 1847 vervaardigd door orgelmaker Radersma uit Wiuwert, is een bedrag van 25.000 euro gemoeid. De protestantse gemeente overweegt die restauratie een jaar uit te stellen.