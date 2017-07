Lekkage Engelse kerk na 75 jaar opgelost

Na 75 jaar is een lekkage in de St. Petruskerk in het Engelse Folkstone opgelost. Een Duitse granaatscherf heeft in 1942 een balk in de spits van de kerktoren doorboord. Bij eerdere reparaties is echter nooit geconstateerd dat het gat voor de lekkage zorgde.

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de torenspits vorige week bleek het gat in de balk de oorzaak te zijn van jaren lekkage.

Het gat van circa 3 centimeter doorsnee is ontstaan bij een aanval van de Duitse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gezien de vorm van het gat, moet het zijn veroorzaakt tijdens een aanval door een vliegtuig dat vanuit de richting van Het Kanaal over Folkstone vloog.

Het is een wonder dat de spits in al die jaren niet is omgevallen bij harde wind, stelde een woordvoerder van de kerk. De balk met het gat wordt vervangen.

Historici hebben achterhaald dat de aanval moet hebben plaatsgevonden door een Messerschmitt-bommenwerper bij een aanval op de haven op 27 maart 1941, om 9.23 uur. De kerk liep bij de aanval nog meer schade op.