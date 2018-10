Leidse studenten zingen alle psalmcoupletten

Studenten van de Calvijnkring van de gereformeerde gemeente te Leiden zijn woensdagavond begonnen met het zingen van alle 1425 psalmcoupletten. Zaterdag wordt het laatste couplet gezongen.

Als het zingen van ieder vers 5 euro opbrengt, brengt het project 7000 euro in het laatje. De opbrengst van de sponoractie gaat naar de faculté Jean Calvin, een protestantse theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence, en naar de werkgroep vervolgde kerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Psalmen

De studenten zingen de psalmen op de traditionele Geneefse melodieën, de meeste in de berijming van 1773, sommige in die van ds. C. J. Meeuse, Jacobus Revius of Petrus Datheen. Er wordt ritmisch gezongen, „want we hebben de tijd wel nodig.” Hoewel, Datheen zingen ze niet-ritmisch. De studenten worden begeleid door het kerkorgel of een keyboard.