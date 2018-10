Leidse studenten zingen alle 1425 psalmcoupletten

Er zijn 1425 psalmverzen. Als het zingen van ieder vers 5 euro opbrengt, komt er met een project van Leidse studenten 7000 euro in het laatje.

Studenten van de Calvijnkring van de gereformeerde gemeente te Leiden gaan drie avonden en een zaterdag alle coupletten van de psalmen zingen. De opbrengst van de sponoractie gaat naar de faculté Jean Calvin, een protestantse theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence, en naar de werkgroep vervolgde kerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Bij het denken over een jaarthema kwamen de Leidse studenten uit op thema ”Traditie”. Danik Ploeg, een van de initiatiefnemers: „Onze studentenkring is redelijk muzikaal. Dat is één. En twee: we zijn trots op onze traditie. Zo kwamen we terecht bij de psalmen. In de kerkdienst zingen we meestal maar één of twee coupletten van een psalm. Nu gaan we het hele verhaal zingen.”

Op woensdag 31 oktober, om 19.00 uur, wordt in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Leiderdorp Psalm 1:1 gezongen. Op zaterdag 3 november, rond 22.15 uur, moet Psalm 150:3 aan de beurt zijn. Ploeg, optimistisch: „Sommige fanatiekelingen onder ons hebben gezegd dat ze dat gaan volhouden, ja.”

De studenten zingen de psalmen op de traditionele Geneefse melodieën, de meeste in de berijming van 1773, sommige in die van ds. C. J. Meeuse, Jacobus Revius of Petrus Datheen. Er wordt ritmisch gezongen, zegt Ploeg. „Want we hebben de tijd wel nodig.” Hoewel, Datheen zingen ze niet-ritmisch. De studenten worden begeleid door het kerkorgel of een keyboard.