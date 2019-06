Leiding als antwoord op keuzestress

Een meisje dat niet weet welke opleiding ze moet kiezen. Een dertiger die zich afvraagt of „dit het nu allemaal is.” Kees van der Knijff: „Keuzestress komt breed voor in de samenleving – ook binnen de kerk.”

Van der Knijff (30) deed de afgelopen jaren onderzoek naar ”Gods leiding”, omdat hij ontdekte dat veel visies daarop de keuzestress eerder groter dan kleiner maken. „Op zo’n moment denk je: Hier gaat theologisch iets mis.” Hij verdedigt maandag aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam zijn proefschrift over goddelijke leiding vanuit een gereformeerd perspectief.

De theoloog –zoon van Arie van der Knijff, die onlangs promoveerde op een onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten– onderzocht evangelicale literatuur die gericht is op een breed publiek. De inhoud daarvan bracht hij in gesprek met het gedachtegoed van reformator Johannes Calvijn en puritein Jonathan Edwards. Uiteindelijk formuleerde hij een eigen theologisch voorstel voor het denken over Gods leiding in de hedendaagse samenleving, waarin christenen te maken hebben met eindeloze keuzemogelijkheden.

U bent begonnen met een analyse van het spreken over goddelijke leiding in evangelicale literatuur uit de periode 1980-2010. Welke rode draad komt daarin naar voren?

„De evangelicale literatuur heeft drie hoofdstromen. In de ene geeft God rond belangrijke beslissingen de informatie die nodig is om Zijn wil te vinden. In de tweede ligt de nadruk op de sturende stem van de Geest in het hart van de gelovige. De derde benadrukt dat het ‘ontdekken’ van Gods wil minder belangrijk is dan het gebruiken van de door God gegeven wijsheid, in het vertrouwen dat God de gelovigen daardoor leidt.”

Hoe verhoudt zich dat tot wat Calvijn daarvan zegt?

„Met Luther benadrukt Calvijn dat het gewone leven van alle gelovigen verstaan moet worden als roeping van God. Tegelijk benadrukt hij dat Gods wil bewust verborgen is. Die moeten wij als mensen niet nieuwsgierig in de vingers willen krijgen.”

Er wordt wel gezegd dat Calvijns visie leidt tot lijdelijkheid. Het zou niet uitmaken wat een mens doet als alles vastligt Gods voorzienigheid.

„Dat is een van de dingen die ik ontdekte: Calvijn is haast lyrisch over Gods voorzienigheid. Hij ziet haar als een geloofswerkelijkheid waaruit de gelovige troost mag putten. Als het om het handelen en denken over de toekomst gaat, is hij heel stellig: je moet leven alsof er geen voorzienigheid is.”

Er kan bij het maken van belangrijke keuzes veel op mensen afkomen. Geldt dan: nood leert bidden?

„Bidden is van groot belang. Maar de vraag is: waar bid je om? Vraag je om een briefje uit de hemel? Of vraag je of God jou zó wil veranderen dat je leeft zoals Hij wil? Vraag je Hem of Hij je hart wil afstemmen op Zijn wil en dat je keuzes instrument mogen zijn in Zijn plan?”

Is een mens daartoe in staat?

„Leiding heeft alles met heiliging te maken. God vraagt van ons wat wij van onszelf niet willen. We blijven zondige mensen die vaak verkeerde keuzes maken. Maar als we geloven dat de Heilige Geest in de gelovige woont, mogen we ook geloven dat Hij dingen ten goede verandert.”

Wat is roeping volgens u?

„In mijn bespreking van roeping sluit ik aan bij de Britse theoloog Oliver O’Donovan. Hij ziet een roeping als een ensemble van verschillende partijen. Als baan, gezin, kerk en vrije tijd ieder hun partij meespelen, is er een balans. Zodra een van de partijen de andere overstemt, gaat er iets fout. Deze visie houdt ons een kritische spiegel voor: telt iemand in onze maatschappij alleen mee als hij veertig uur per week werkt? Zouden we –zeker in de kerk– niet soms andere prioriteiten moeten stellen?”

Wat is de kern van uw pleidooi voor gereformeerde levenskunst?

„Met de theologen Samuel Wells en Kevin Vanhoozer beschouw ik het christelijke leven als een vorm van improvisatie. De Bijbel geeft geen pasklaar antwoord op al onze praktische vragen. We zijn geroepen om te leven in lijn met het Woord, maar zullen uiteindelijk zelf knopen door moeten hakken. Dat geeft aan de ene kant een heerlijke ontspanning: we moeten kiezen, maar hoeven niet bang te zijn Gods wil te ‘missen’. Aan de andere kant stelt het ons heel indringende vragen: waar leef ik nu eigenlijk voor? En wordt dat ook weerspiegeld in de keuzes die ik maak?”

