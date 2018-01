Leider van mormoonse kerk overleden

Thomas S. Monson, de wereldwijde leider van de mormonen, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Salt Lake City.

Monson leidde de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de mormonen officieel heten, bijna tien jaar.

Russell Nelson wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe leider van de mormoonse kerk. Nelson is een 93-jarige voormalige hartchirurg. De functie gaat zoals gebruikelijk naar het langstzittende lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, het hoogste bestuursorgaan van de kerk. Nelson zit daar al drie decennia in. Een dezer dagen zal hij officieel worden benoemd.

De mormoonse kerk is over de hele wereld vertegenwoordigd, met in Salt Lake City de hoofdzetel.