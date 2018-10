Leider Joodse gemeente zegt dat hij wél Joods is

De voorzitter van de Joodse gemeente in het Duitse Pinneberg, Wolfgang Seibert, verwerpt beschuldigingen van het blad Der Spiegel dat hij geen Jood zou zijn.

Dat meldde het Duitse weekblad Jüdische Allgemeine maandag.

Seibert zal officieel reageren op de uitlatingen van Der Spiegel na overleg met zijn advocaat, berichtte de Evangelische Pressedienst. Ook de bewering dat hij zijn ambt als gemeentevoorzitter zou opgeven, is volgens hem onjuist.

Volgens onderzoek van Der Spiegel is Seibert niet als Jood geboren en heeft hij zich ook niet tot het Jodendom bekeerd. Hij kwam op 16 augustus 1947 als zoon van evangelische ouders in Frankfurt am Main ter wereld en werd drie dagen later gedoopt. Ook zijn grootouders zouden evangelisch geweest zijn.

Seiberts bewering dat zijn grootmoeder Anna Katharina Schmidt (geboren Marx) een Auschwitzoverlevende is, zou niet kunnen kloppen, omdat háár grootvader al evangelisch was.

Duitse leger

Dat Seibert Joodse voorouders zou hebben, is ook daarom onwaarschijnlijk, aldus Der Spiegel, omdat zijn grootvader van vaders kant onderofficier en zijn vader grenadier was in de Tweede Wereldoorlog. Waren zij voor Joden aangezien, dan hadden ze nooit kunnen dienen in het Duitse leger onder Hitler.

Seibert is sinds 2003 voorzitter van de gemeente in Pinneberg. Hij vertegenwoordigt het liberale Jodendom en is voorstander van de interreligieuze dialoog.