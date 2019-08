Leerstoel secularisatiestudies in Groningen verdwijnt

Prof. dr. Herman Paul neemt begin volgend jaar afscheid als bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn leerstoel wordt niet verlengd, zo maakte IZB-directeur dr. J. A. van den Berg donderdag bekend.

De bijzondere leerstoel werd sinds 2012 mogelijk gemaakt door de IZB en de GZB, twee hervormd-gereformeerde missionaire organisaties in de Protestantse Kerk in Nederland. Dat de leerstoel geen vervolg krijgt, is volgens dr. Van den Berg „in lijn met de visie van de RUG om bijzondere leerstoelen niet te lang te laten duren. Bovendien was de duur van de leerstoel ”secularisatiestudies” al een keer verlengd.”

Dr. Van den Berg is „dankbaar voor de resultaten waartoe de leerstoel heeft geleid.”

Ter gelegenheid van het afscheid van prof. Paul verschijnt in januari zijn essay ”Shoppen in advent. Een kleine theorie van secularisatie” (KokBoekencentrum). Deze uitgave is een vervolg op zijn eerder verschenen boek ”De slag om het hart”. Het essay wordt op 17 januari gepresenteerd tijdens een minisymposium.

Prof. Paul blijft hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden.