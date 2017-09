Leerstoel baptisten uitgebreid en verbreed met evangelische theologie

De leerstoel van de Unie van Baptistengemeenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam is sinds vrijdag verbreed tot een voltijdse leerstoel voor baptistische en evangelische theologie.

Prof. dr. Henk Bakker (1960) leidde de afgelopen vijf jaar als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) de leerstoel voor Geschiedenis, identiteit en theologie van het Baptisme. Het initiatief om de leerstoel te verbreden en partners te zoeken, kwam van drs. Teun van der Leer, rector van het Baptisten Seminarium. De voltijdse leerstoel geeft prof. Bakker gelegenheid om zijn onderwijs en onderzoek te verdiepen en te verbreden.

Sinds vrijdag draagt de leerstoel de naam McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies. Deze is genoemd naar James McClendon (1924-2000), een prominente baptistentheoloog in de Verenigde Staten. Kenmerkend voor zijn theologie is dat die uitgaat van de gemeentepraktijk.

Zeven organisaties dragen bij aan de instandhouding van de leerstoel. Naast de Unie van Baptistengemeenten zijn dat de Vrije Universiteit Amsterdam, het Evangelisch Werkverband, het International Baptist Theological Study Centre (IBTSC), de Baptist World Alliance (BWA), de Christelijke Hogeschool Ede en prof. dr. Nancey Murphy, de weduwe van McClendon.

De weduwe van McClendon vertelde vrijdag via een skypeverbinding dat vóór ze zich tot McLendon aangetrokken voelde, ze al verliefd was op zijn theologie, omdat hij deze betekenis wist te geven voor de mensen van vandaag. „Hij zou heel dankbaar zijn als hij wist dat zijn theologie niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa weerklank vindt.”

Volgens prof. Bakker kan McClendon’s basisprincipe kan worden samengevat in de drie woorden die zijn neergelegd in zijn ethiek: radicaal christelijk materialisme. „Het christendom gaat over het kennen en gehoorzamen van Christus zo lichamelijk als het maar kan zijn, zowel individueel als in het samen vormen van een gemeenschap.”

Tegelijk met de naamgeving van de leerstoel is vrijdag ook een website met meer informatie gelanceerd: mcclendonchair.com.