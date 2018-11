Ledental VGKN neemt af met 88

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) tellen 2070 leden. Dat zijn er 88 minder dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het vrijdag verschenen jaarboekje 2018-2019 van de VGKN.

Het ledental nam de afgelopen jaren steeds iets af. Telde het kerkverband in 2011 nog 2881 leden, in 2012 waren dat er 2813. In 2013 stonden er 2757 kerkleden in de boeken, in 2014 waren dat er 2715 en het jaar daarop 2693. In 2016 stond de teller op 2235; vorig jaar op 2158 leden.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband telt op dit moment zeven gemeenten en acht (emeritus) predikanten.