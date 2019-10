Ledental RK-Kerk neemt toe met 14 miljoen

Het aantal rooms-katholieken steeg in 2017 wereldwijd met 14 miljoen. Dat maakte het Vaticaan zondag, op Missiezondag, bekend.

In Afrika nam het aantal rooms-katholieken met 5,6 miljoen het sterkst toe. In Europa groeide het aantal rooms-katholieken met een kwart miljoen. In 2017 nam de wereldbevolking toe met ongeveer 56 miljoen mensen.

De Rooms-Katholieke Kerk telde in 2017 in totaal meer dan 1,3 miljard leden.

Het aantal priesters laat juist een daling zien. Die daling was het grootst in Europa. In Afrika nam het aantal priesters juist toe.

De Rooms-Katholieke Kerk runt meer dan 5000 ziekenhuizen, waarvan het merendeel in Amerika en Afrika.