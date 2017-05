Ledental GG stabiel door geboortes

Het ledental van de Gereformeerde Gemeenten is in 2016 vrijwel gelijk gebleven met 107.650 (doop)leden, ondanks dat 2065 mensen het kerkverband verlieten of werden uitgeschreven.

Het aantal geboortes –in 2016 werden 2032 kinderen gedoopt– zorgde ervoor dat het totaal van het aantal (doop)leden van de GG met 49 toenam. Dat blijkt uit het vandaag verschenen ”Kerkelijk jaarboek 2017”. Tegenover de ruim 2000 dopelingen, stonden 608 mensen die de GG ontvielen door de dood.

Van de 2065 mensen die de GG verlieten, gingen er 752 over naar de Protestantse Kerk in Nederland, 433 naar de Hersteld Hervormde Kerk en 145 naar de Christelijke Gereformeerde Kerken; 336 (doop)leden onttrokken zich aan de GG en 175 verlieten de GG om andere redenen, zoals administratieve correcties in de ledenregistratiesystemen.

Vanuit andere kerken kwamen 666 mensen naar de GG over. De grootste groep daarvan is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (177), de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (128) en de Hersteld Hervormde Kerk (124).

In 2016 legden 648 mannen en 700 vrouwen openbare geloofsbelijdenis af, zo meldt het jaarboek.

De grootste gemeente van het kerkverband is –al jarenlang– Rijssen-Zuid met 2717 (doop)leden, de kleinste is Oostvoorne met 46 (doop)leden.

Inclusief de predikanten in Noord-Amerika telt het kerkverband 69 predikanten in actieve dienst (met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar) en 20 emeritus-predikanten (met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar).

In het jaarboek zijn verschillende namen gewijzigd, omdat de synode van de GG in 2016 voor veel deputaatschappen nieuwe personen benoemde.

In het jaaroverzicht staat ds. P. Mulder naar aanleiding van Psalm 2 stil bij de onrust in de wereld en in de kerk. „Volken en vorsten woeden. Over nagenoeg het hele wereldrond is dat in het achterliggende jaar wel gebeurd.”

En wat is de oorzaak, vraagt ds. Mulder. „De mens wil het gezag van de HEERE en van Zijn Gezalfde niet over zich verdragen.” Maar er is ook sprake van „rebellie tegen God.”

Ds. Mulder ziet er vele voorbeelden van: „abortus, homoseksuele praktijk, de invulling van Gods dag, het misbruik van Gods Naam en de zogeheten vrijheid van meningsuiting en andere zaken. Recent komt daar indringend bij de discussie rond wat men noemt ‘voltooid leven’. Alsof de mens dat bepaalt.”

Ook in de kerk zijn er zorgen, stelt de predikant uit Geldermalsen. Het Schriftgezag staat onder druk, het evolutionistisch denken gaat de gereformeerde gezindte niet voorbij, maar ook opvattingen over bekering en geloof veranderen.

Het wereldgebeuren loopt de Heere echter „niet uit de hand. Hij staat er boven. Ja, Hij regeert. En Hij zal Zijn raad volvoeren.”

Ds. Mulder staat stil bij de sterfgevallen onder ambtsdragers. In 2016 overleed ds. Chr. van der Poel. En „terwijl de laatste hand gelegd werd aan het gereed maken van dit jaarboek werden we opgeschrikt door het overlijden van twee dienaren des Woords die onder ons nog in de volle dienst mochten arbeiden”, ds. L. Terlouw en ds. P. Melis. Een In memoriam over beide predikanten staat gepland voor het Kerkelijk Jaarboek 2018. Dit voorjaar stierven ook student G. E. Bron en ds. P. L. Bazen van de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de GG, de Netherlands Reformed Congregations.

Het Jaarboek is dit jaar voor het eerst ook te bestellen via de officiële website van de GG, gergeminfo.nl