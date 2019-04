Leden gg H-I-Ambacht kerken tijdelijk in Ridderkerk

Vanaf zondag 12 mei kunnen de leden van de gereformeerde gemeente (gg) in Hendrik-Ido-Ambacht vanwege renovatie niet meer in hun eigen kerkgebouw terecht.

De renovatie van de Petrakerk duurt tot het einde van de zomervakantie. Volgens planning neemt de gemeente de kerk begin september weer in gebruik. In de tussentijd kerkt men in de gereformeerde gemeente van Ridderkerk, om half twaalf en half zeven. Naar verwachting is er net genoeg ruimte omdat de zalen erbij worden getrokken.

Groot onderhoud van de Petrakerk was lange tijd uitgesteld in verband met nieuwbouwplannen, die echter definitief niet doorgaan. Het onderhoud aan de buitenzijde betreft dakbedekking, kozijnen en boeiboorden. In het interieur komen onder andere nieuwe banken, een nieuwe cv-installatie en een luchtcirculatiesysteem. Verder wordt de consistorie uitgebreid en wordt er gestuct en geverfd. De totale kosten bedragen circa 2 miljoen euro.

Ds. M. H. Schot deelt mee dat terdege aan het milieu is gedacht. „De kerk wordt gasloos. Er komt een warmtepomp en ledverlichting. De dakisolatie is volgens de nieuwste normen. Mogelijk worden er zonnepanelen op het dak gelegd, maar we weten nog niet of dat voordelig is omdat de regels voor een kerkgebouw anders zijn dan voor particulieren.”

Met dit groot onderhoud is het ruimteprobleem van de kerk niet opgelost, zegt ds. Schot. „Die vraag zal later ongetwijfeld terugkomen maar we zijn blij met wat er nu gebeurt.”