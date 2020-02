Leden Duits evangelisch verband steunen koers

De leden van het Gnadauer Gemeinschaftsverband hebben opnieuw hun steun uitgesproken voor de toekomstvisie van de koepelorganisatie. Ze spraken ook uit dat de gehele Bijbel Gods Woord is.

De leden van de bond van piëtistische en evangelicale organisaties binnen de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) waren vorige week bijeen. Een meerderheid sprak opnieuw haar steun uit voor de toekomstvisie die in 2015 is vastgesteld, meldt persbureau Idea. Ook verklaarden de leden dat de uitspraak dat de Heilige Schrift het Woord van God is, zoals eerdere vergaderingen stelden, nog altijd geldig is.

In de verklaring slaan de leden een verzoenende toon aan. De afgelopen tijd ging het er binnen het verband soms fel aan toe. Er klonk al enige jaren scherpe kritiek op voorzitter dr. Michael Diener, die de koers van de bond zou verschuiven in de richting van theologische en ethische standpunten die in de EKD gangbaar zijn.

Dr. Diener sprak de vergadering voor het laatst toe als voorzitter. Hij treedt in augustus af.