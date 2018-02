Lector Bernhard Reitsma: Bijbel positief over diversiteit

Stel: je kaft een Bijbel als Koran en gaat ermee de straat op. Passanten lees je geweldsteksten voor en enkele passages over homoseksualiteit en vrouwen die moeten zwijgen. Hoe zouden ze reageren?

De kans is groot dat ze opmerkingen maken als „belachelijk”, of „Hoe kun je daar nu in geloven?” Als je vervolgens hun mening vraagt over de Bijbel, zal er mogelijk worden gezegd dat dat Boek een stuk vreedzamer is.

Zo reageerden althans de figuranten in het filmpje ”The Holy Quran Experiment”, dat twee jaar geleden op YouTube werd gepost. Twee agenten van de Utrechtse politie toonden woensdag de video op het symposium Diversiteit, islam en professionaliteit. Dat organiseerde de Christelijke Hogeschool Ede ter gelegenheid van de installatie van dr. Bernhard Reitsma als lector diversiteit en professionaliteit. De politiemannen vertelden hoe zij in hun werk omgaan met dilemma’s rondom islam in Utrechtse volkswijken.

Religieuze analfabeet

Ook op politiebureaus leven er vooroordelen over de islam, erkende een van de mannen. Zo vertelde een vrouwelijke agente dat ze eens naar een moskee moest en van de aanwezigen geen hand kreeg. Ze concludeerde daaruit dat moslims vrouwen niet respecteren en vertelde het haar collega’s. Maar toen later een agente naar een andere moskee werd gestuurd, werd ze totaal anders bejegend.

De kunst is om vreedzame wegen te bewandelen, aldus een van de politiemannen. Volgens hem is dat meestal wel mogelijk. De sleutel om vooroordelen te overwinnen, is volgens hem respect tonen voor de ander en in een gesprek proberen elkaar te vinden.

Goed naar de ander luisteren leidt soms tot ongedachte inzichten. Een van de politiemannen houdt zich bezig met radicalisering. Zijn haren gingen recht overeind staan toen iemand zei dat hij onthoofdingen „tof” vindt en dat dat ook in Nederland vaker zou moeten gebeuren.

„Ik begreep echter gaandeweg dat hij, net als veel van dit soort jongens, een religieuze analfabeet is. Hij kon geen Arabisch, papegaaide maar wat. De imam van zijn moskee zei dat hij dwalend was en geen idee had van wat islam inhield. Die jongen moest volgens hem terug naar de bron, de Koran en de soenna. De islam als de oplossing voor radicalisering; dat was voor mij een rare openbaring.”

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, deelde enkele dilemma’s uit zijn leven rondom diversiteit. Hij vertelde dat hij vaak met zijn 8-jarige zoontje meegaat naar het voetbalveld en soms scheidsrechter is. Een keer scoorde het team van zijn zoontje bijna, maar een tegenspeler hield de bal met de hand tegen. Toen Beekers daarop zijn fluitje pakte en een penalty toekende, ontplofte de coach van het andere (multiculturele) team. De boomlange man, kaal en getatoeëerd, snelde het veld op om verhaal te halen. Ter elfder ure slaagde Beekers erin de escalatie af te wenden. Hij leerde ervan eerder zijn grenzen aan te geven.

Botsende perspectieven

Tijdens debatten die hij voert, escaleert het soms wel, ook op Twitter. Een CU’er, met sympathie voor Forum voor Democratie, noemde Beekers na het schrijven van een pittige column over deze partij in felle bewoordingen een ketter. „Een maand later ontmoette ik deze persoon toevallig in de trein. We hebben elkaar de hand geschud, maar ik heb hem ook gezegd dat ik zijn toon niet goed vond. Hij vertelde mij dat hij veel zorgen heeft over de veranderingen in de samenleving en met name over het toenemende aantal moslims. Mooi was dat uit onze botsende perspectieven een goed gesprek voortkwam.”

Voor het omgaan met diversiteit is 1 Petrus 3 vers 15 en 16 voor Beekers een leidraad. „Vraagt iemand aan u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is”, las de WI-directeur voor. „Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.” Beekers: „Respect hebben voor de ander. Dat probeer ik in mijn leven met vallen en opstaan gestalte te geven.”

Dr. Reitsma start als lector diversiteit aan CHE

Dr. Bernhard Reitsma werd woensdag geïnstalleerd als eerste lector diversiteit en professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

In zijn rede lichtte Reitsma toe dat diversiteit altijd grenzen heeft, maar dat die niet altijd helder zijn. Zo vond arabist Jan Jaap de Ruiter het een zorgelijke ontwikkeling dat jonge moslims geen alcohol willen drinken. „Moslims kunnen volgens hem dan niet echt bij de samenleving horen, omdat Nederland doortrokken is van alcohol.”

Volgens Reitsma is de Bijbel positief over diversiteit. „De veelkleurige schepping is een afspiegeling van Gods grootheid zelf.” Tegelijk kan diversiteit volgens de lector ook ontaarden als mensen God niet meer erkennen als Schepper en Koning. Als voorbeelden van dergelijke ontaarding noemde hij onder meer de Holocaust en mensenhandel.

Christenprofessionals leven in een gebroken werkelijkheid, aldus Reitsma, maar wel in de hoop dat de schepping ooit bevrijd zal worden van zonde, pijn en gebrokenheid.

Ten diepste zijn christenprofessionals volgelingen van Christus, zei Reitsma. „Die gaf zich over in zelfopofferende liefde. In ons werk zijn wij geroepen die zelfopofferende liefde gestalte te geven.”